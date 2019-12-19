В Россельхозбанке полное нарушение ТК и этических норм: продолжение истории с кассиром

В ноябре мы писали историю кассира, оказавшегося под жестким прессингом службы безопасности Россельхозбанка и его кадрового отдела. Публикуем продолжение, которым с нами поделилась дочь кассира Мария Шер.

Но сначала напомним основные моменты. Отделение столкнулось с мошенничеством клиента, но банк решил разбираться не с ним, а с работниками. Кассира, который исполнял поручение начальства, теперь обвиняют, прессингуют и не дают уволиться на желаемых условиях.

«9 декабря впервые после больничного мама вышла на работу. Как оказалось, её отключили от учётной записи в компьютере. За кассу не пустили, посадив в операционном зале «перебирать бумажки» – то есть, фактически лишили рабочего места, без увольнения. Мама поинтересовалась, какова судьба соглашения, составленного в прошлый раз юристом и согласованного с банком – о взаимном отсутствии претензий между ним и мамой. Начальница митинского отделения Карпова на это пообещала, что в течение дня в отделение подъедет главная кадровичка Россельхозбанка Елена Баэрт, и что-то привезет вручать».

В итоге на встречу с женщиной приехала и Баэрт, и двое сотрудников службы безопасности, один из которых уже ранее кричал, запугивал и унижал женщину. Втроём они стали заставлять кассира подписать приказ об увольнении со следующей формулировкой: «За многочисленные нарушения в работе и в связи с утратой доверия».

«Кроме того, больничный, до которого они же маму и довели – от стресса ей ещё в прошлый раз стало очень плохо, вызывали две скорые подряд – оплачивать в банке отказались, придравшись к какой-то закорючке. Якобы врач, оформлявший маме больничный, с ошибкой её имя написал (это не так). На маму давили и запугивали, Баэрт ёрничала и издевалась – «Что, думаете, после того, что вы тут устроили, вы сможете дальше у нас работать?». Угрожали физически не выпускать маму из банка, пока не подпишет, говорили, что в случае отказа принудительно ей трудовую засунут в сумку. Маму довели до слёз, ей вновь стало плохо, вызвали скорую прямо на рабочее место. Причем Баэрт и Коротких пришлось чуть не уговаривать ее вызвать».

К этому моменту появился юрист кассира Валентин Карелин, и его возвращение банку очень не понравилось. Сотрудники вызвали полицию, чтобы выгнать юриста из здания.

«Вызванный банковский охранник пытался силой выволочь адвоката из кабинета начальницы отделения Карповой, матерился, применил к Валентину физическую силу и наставил ему синяков. Но выдворить не смог – поскольку приехавшая полиция подтвердила, что наш юрист всё делает законно, а вот данные охранника правоохранители переписали. Валентин написал на него заявление за побои и воспрепятствование выходу из кабинета (его сперва пытались выгнать из кабинета, а потом в нем же запереть)».

К 18.00 адвокат и кассир, наконец, смогли покинуть банк. Карелин поехал в полицию – писать заявление по устроенной в банке потасовке и прочим нарушениям. Кассир с дочерью – в поликлинику, где врач подтвердил гипертонический криз, дал новый больничный на всю неделю.

«Только по его истечению выяснилось, что за маму уже всё решили – в банке её считают уволенной, хотя ни под каким приказом она так и не расписывалась, ей до сих пор не дали расчёта – хотя обязаны были дать не позднее дня с момента увольнения, и даже не возвращают трудовую книжку».

Женщина намерена оспаривать незаконное увольнение, восстанавливаться на работе через суд и пытаться привлечь к ответственности банк всеми законными методами, чтобы получить все полагающиеся средства и снять незаконные обвинения.