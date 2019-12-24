Сбербанк впервые допустил сторонний банк к своей системе QR-платежей

Тинькофф Банк стал первым банком, присоединившимся к платформе Сбербанка, которая позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кода, — «Плати QR».
Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка, участие в проекте подтвердили в пресс-службе Тинькофф Банка.
Функция доступна в приложении Тинькофф Банка на iOS, позже она появится в Android. Чтобы оплатить покупку, пользователи должны отсканировать смартфоном QR-код: в разделе приложения «Платежи» выбрать «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.
Сбербанк устанавливает свои QR-коды в первую очередь в тех торговых точках, где не принимаются карты, — небольших магазинах и салонах красоты, цветочных лавках, на ярмарках, рынках и т.д. Его платформа «Плати QR» была запущена в августе 2019 года. Она создавалась как конкурент аналогичному сервису, который ЦБ развивает в своей Системе быстрых платежей (СБП). При этом Сбербанк успел запустить свой проект быстрее — QR-платежи в СБП начали развиваться только осенью 2019 года