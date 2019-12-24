У инспекции было 9 сильных аргументов, но компания сохранила себе больше 50 млн рублей

Компания покупала лесоматериалы у разных контрагентов. Дальше все было как всегда: выездная, якобы недобросовестность 5-ти контрагентов, доначисления — 52 млн руб.
Инспекция основывала свои претензии на следующем:
- сопроводительных документов на транспортировку древесины нет;
- контрагенты не находятся по адресу регистрации;
- кто-то из контрагентов исключен из ЕГРЮЛ, кто-то присоединился к другой компании, которая потом обанкротилась;
- в интернете нет ничего о деятельности контрагентов;
- массовые руководители и нет никаких ресурсов (ни людей, ни техники) для ведения деятельности;
- расходов, характерных для ведения деятельности, нет;
- налоги платятся минимально;
- руководители компаний не владеют информацией о деятельности контрагентов;
- компании не подтвердили, что они арендуют участки леса.
Казалось бы, с такими аргументами инспекции налогоплательщик обречён. Но нет! Суды встали на сторону бизнеса, и компания сохранила 52 млн руб. Вот что сказали суды:
- лесоматериалы реально были поставлены, оприходованы, использованы в производственной деятельности. Готовая продукция продана, налоги уплачены;
- есть детализация телефонных переговоров. Видно, что перед поставкой товаров сотрудники компаний созванивались;
- бизнес не несёт ответственность за действия его контрагентов. Инспекция не доказала, что компания владели информацией, которую установила инспекция в ходе выездной;
- инспекция не доказала согласованности действий налогоплательщика и его контрагентов на получение необоснованной налоговой выгоды;
- взаимозависимости нет;
- обнал и схема кругового движения средств не установлены;
- директора контрагентов подтвердили, что работали с налогоплательщиком. Они назвали место нахождения своих компаний и указали своих поставщиков лесоматериалов. Они не смогли назвать места погрузки материала и лиц, которые этим непосредственно занимались, но это не говорит о недобросовестности налогоплательщика;
- доля вычетов НДС по этим контрагентам у налогоплательщика в 2015 году — 14,5%, в 2014 — 27,6%. Это незначительно, сказали суды.