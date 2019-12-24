Клерк.Ру

У инспекции было 9 сильных аргументов, но компания сохранила себе больше 50 млн рублей

Компания покупала лесоматериалы у разных контрагентов. Дальше все было как всегда: выездная, якобы недобросовестность 5-ти контрагентов, доначисления — 52 млн руб.

Инспекция основывала свои претензии на следующем:

  • сопроводительных документов на транспортировку древесины нет;
  • контрагенты не находятся по адресу регистрации;
  • кто-то из контрагентов исключен из ЕГРЮЛ, кто-то присоединился к другой компании, которая потом обанкротилась;
  • в интернете нет ничего о деятельности контрагентов;
  • массовые руководители и нет никаких ресурсов (ни людей, ни техники) для ведения деятельности;
  • расходов, характерных для ведения деятельности, нет;
  • налоги платятся минимально;
  • руководители компаний не владеют информацией о деятельности контрагентов;
  • компании не подтвердили, что они арендуют участки леса.

Казалось бы, с такими аргументами инспекции налогоплательщик обречён. Но нет! Суды встали на сторону бизнеса, и компания сохранила 52 млн руб. Вот что сказали суды:

  • лесоматериалы реально были поставлены, оприходованы, использованы в производственной деятельности. Готовая продукция продана, налоги уплачены;
  • есть детализация телефонных переговоров. Видно, что перед поставкой товаров сотрудники компаний созванивались;
  • бизнес не несёт ответственность за действия его контрагентов. Инспекция не доказала, что компания владели информацией, которую установила инспекция в ходе выездной;
  • инспекция не доказала согласованности действий налогоплательщика и его контрагентов на получение необоснованной налоговой выгоды;
  • взаимозависимости нет;
  • обнал и схема кругового движения средств не установлены;
  • директора контрагентов подтвердили, что работали с налогоплательщиком. Они назвали место нахождения своих компаний и указали своих поставщиков лесоматериалов. Они не смогли назвать места погрузки материала и лиц, которые этим непосредственно занимались, но это не говорит о недобросовестности налогоплательщика;
  • доля вычетов НДС по этим контрагентам у налогоплательщика в 2015 году — 14,5%, в 2014 — 27,6%. Это незначительно, сказали суды.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоговые проверки»

Все семинары по теме Налоговые проверки