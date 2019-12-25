Бизнес отказывается от аренды офисов

Спрос на аренду офисов упал в два раза. Такой вывод сделан на основе данных Яндекса одним аналитиком. Результаты обсуждаются в Фейсбуке.

С чем это связано? Часть участников обсуждения считает, что многие перешли на работу удаленно:

«Все прочухали, что лучше из дома работать удалённо!»

Кто-то вообще перешел на аутсорс:

«А с подходом таким государства к малому и среднему бизнесу, всё скоро накроется медным тазом. Я чтобы выжить уволил весь издательский отдел, работаю с аутсорсом. Офисы позакрывал. Будем ждать в море погоды»

Хотя некоторые считают, что просто изменились запросы, а не спрос. Впрочем, есть мнение, что Яндекса не самое лучшее место для аналитики по недвижимости: