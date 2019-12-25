Как перейти с ЕНВД на УСН в середине года: рекомендации налоговиков

Многим плательщикам ЕНВД придется переходить на УСН уже в 2020 году из-за торговли лекарствами, обувью и одеждой из меха. Подробную инструкцию по этому вопросу дали налоговики Приморского края.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД , вправе на основании уведомления перейти на УСН с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД.

Это означает, что для перехода на УСН с 1 марта 2020 уведомление о переходе на УСН необходимо подать не позднее 30 марта 2020, а для перехода с 1 июля 2020 – не позднее 30 июля 2020.

Обратите внимание, что переход на УСН среди календарного года (с 1 марта либо с 1 июля 2020 года) возможен только при полном прекращении обязанности по уплате ЕНВД.

Например, если наряду с предпринимательской деятельностью по розничной торговле обувными товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, налогоплательщик также оказывает бытовые услуги (или иной вид деятельности), в отношении которых уплачивает ЕНВД, то 1 марта он утрачивает право применения ЕНВД в отношении розничной торговли, но продолжает оставаться налогоплательщиком ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг (или иного вида предпринимательской деятельности, в отношении которого он уплачивает ЕНВД).

В таком случае, налогоплательщик не перестает быть налогоплательщиком ЕНВД и не вправе перейти на УСН с 1 марта 2020 года, а только с 1 января 2021 года.

Аналогично, если налогоплательщики, реализующие лекарственные препараты, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, осуществляют иной вид предпринимательской деятельности, в отношении которого уплачивают ЕНВД, то с 1 июля 2020 года они утратят право применять ЕНВД в отношении розничной торговли, но останутся налогоплательщиками ЕНВД в отношении иного вида предпринимательской деятельности, и перейти на УСН с 1 июля 2020 года будут не вправе (только с 1 января 2021 года).

УФНС по Приморскому краю рекомендует налогоплательщикам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли обувными товарами либо лекарственными препаратами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, и принявшим решение о переходе на УСН в связи с предстоящей утратой права применения ЕНВД, подать уведомление о переходе на УСН с 1 января 2020 года в срок не позднее 31 декабря 2019 года.

Сделать это можно, посетив налоговый орган по месту нахождения организации либо по месту жительства индивидуального предпринимателя, либо направив уведомление по почте либо по телекоммуникационным каналам связи.

В случае перехода на УСН с 1 января 2020 года налогоплательщики в отношении осуществляемой предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли обувными товарами будут продолжать оставаться плательщиками ЕНВД до 1 марта 2020 года, лекарственными препаратами – до 1 июля 2020 года.

При этом в случае получения доходов от иной предпринимательской деятельности, отличной от тех видов деятельности, в отношении которых уплачивается ЕНВД, налогоплательщик будет учитывать доходы в рамках УСН (например, реализация имущественного объекта (оборудования, помещения и т.п.), используемого в предпринимательской деятельности).