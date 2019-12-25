Когда при перечислении денег физлицам фирма не будет налоговым агентом по НДФЛ

Организация перечисляет деньги физлицам, но при этом не является источником дохода для этих физлиц. Будет ли такая организация налоговым агентом по НДФЛ?

Нет, ответил Минфин в письме № 03-04-06/96865 от 11.12.2019.

Согласно пункту 1 статьи 226 НК российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 статьи 226 НК, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ.

По общему правилу, если указанные в пункте 1 статьи 226 НК лица не являются источниками дохода, перечисляемого ими налогоплательщику, они не признаются налоговыми агентами.