Теперь особая экономическая зона — в Грозном

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Чечне на территории города Грозного ОЭЗ промышленно-производственного типа... Впервые вопрос о создании ОЭЗ я поднял на встрече с премьер-министром РФ в 2018 году. Решение об ОЭЗ имеет для нас огромное значение. Еще в начале года в Сочи мы подписали соглашения с четырьмя потенциальными резидентами, которые готовы вложить в зону более 6 млрд руб., создав 650 рабочих мест»,— написал Кадыров.
Под создание зоны будет отведено 256 га земли промышленного назначения, где до войны располагались нефтехимические заводы.
«Коммерсант» напоминает, что Минэкономики в июле опубликовало проект постановления, которым предлагалось создать в столице Чечни ОЭЗ промышленно-производственного типа. На создание ОЭЗ из федерального бюджета тогда предлагалось выделить 1,5 млрд руб. в 2020 году, а в 2021-м — еще 2,5 млрд руб. Из бюджета Чечни должно было поступить 39,3 млн руб. на объекты транспортной, социальной, инженерной, инновационной и прочей инфраструктуры в Грозном.