Согласился на электронную трудовую, а потом передумал. ???

Учитывайте сразу: поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную будет нельзя. Такой процесс не предусмотрен законом, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.

Замминистра попросил власти регионов консультировать крупных работодателей и контролировать, как они информируют людей о возможности выбора формата трудовой книжки.

2020 год является переходным для введения электронной трудовой. До 1 июля все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление нужно будет подать с 1 июля до 31 декабря.

Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

А вот люди, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения о периодах их работы будут вестись только в электронном виде. Просмотреть сведения о трудовой деятельности можно будет в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.