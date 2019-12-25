Как Путин спас нашу экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, заявил РИА Новости экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.

По его словам, Путин единственный, кто «вопреки многим позициям» поддержал создание Стабилизационного фонда, а затем Резервного фонда и Фонда национального достояния, которые во время экономического кризиса 2008–2009 года «сыграли свою решающую роль».

«У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», — подчеркнул он.

К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно за счет средств Резервного фонда властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018-му Резервный фонд был полностью исчерпан и прекратил существование.

Сейчас власти направляют все дополнительные нефтегазовые доходы казны в ФНБ — теперь он выполняет функцию «подушки безопасности». По данным Минфина, объем ФНБ на 1 декабря составлял 7,9 триллиона рублей, или 124 миллиарда долларов.