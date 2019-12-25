Число юрлиц снижается, а ИПшников становится больше

Количество организаций малого бизнеса за этот год снизилось на 12,4 %, до 3,08 млн, а количество ИП — увеличилось на 2 %, до 4,06 млн.

Такие данные приводятся в исследовании аналитиков «СКБ Контур».

Сильнее всего сокращалась численность организаций, обслуживающих воздушный и космический транспорт (на 51 %), кадровых агентств (на 18 %) и страховщиков (на 13 %), а также занятых оптовой и розничной торговлей (на 13% и 10% соответственно), пишет «Коммерсантъ».

В региональном разрезе наибольшее снижение числа коммерческих организаций наблюдалось в Орловской области (на 13 %), Москве (на 12 %) и Санкт-Петербурге (на 12 %).

Наибольший рост числа ИП зафиксирован в Ингушетии (на 12 %), Москве (на 10 %) и Санкт-Петербург (на 10,4 %). Самой популярной деятельностью оказалось строительство инженерных сооружений (рост на 25 %), обслуживание зданий и территорий (16 %) и производство кино-, аудио- и телепродукции (15 %).

Снижение количества юрлиц наблюдается не первый год, и в «СКБ Контур» предполагают, что на фоне роста ИП это может объясняться «дроблением бизнеса и уходом от налогов».

Напомним, недавно на сайте РОИ была опубликована инициатива, автор которой утверждал, что число ИП превысило число юрлиц, потому что будучи ИП легче уходить от налогов.

По его мнению, если все 4 миллиона ИП немедленно прекратят обманывать государство и народ, то доход казны будет пополняться на миллиарды рублей ежегодно, а благосостояние граждан РФ при этом покажет неминуемый рост.