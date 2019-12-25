Реестр турагентов начнет действовать с 2021 года

Новый единый реестр турагентов начнет действовать с 1 января 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду на заседании правительства.

«Новый единый федеральный реестр туристических агентов должен заработать через год — 1 января 2021 года, включение в него станет обязательным для всех турагентов и, естественно, бесплатным», — цитирует Медведева ТАСС.

Он уточнил, что данные в реестр будут заносить сами туроператоры, сведения о договоре с ними также будут отражаться. Помимо этого, в реестре должна будет отражаться информация о посредниках и центрах бронирования, которые выступают субагентами. «Все это должно происходить в электронном виде, через интернет», — уточнил премьер.

По словам Медведева, если тот или иной агент числится в реестре, значит он действительно имеет право продавать путевки. Глава правительства добавил, что необходимо предусмотреть административную ответственность за невнесение данных в реестр, а также за предоставление неверной информации.

Медведев добавил, что эти меры помогут сделать туристическую отрасль более прозрачной. Сейчас же, по его словам, невозможно уследить за работой турагентов и даже подсчитать их точное количество. По разным оценкам, их число колеблется от 20 до 30 тыс. И при этом они ни за что не отвечают.