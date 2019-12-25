Сколько лет надо работать, чтобы стать министром

Исследователи Государственного университета управления вычислили «скорость» построения карьеры действующих руководителей федеральных министерств и их заместителей, чтобы определить трудовой стаж, необходимый для занятия ответственных постов.

В среднем карьерный путь до министерского портфеля занимает 20,5 года, но в ближайшее десятилетие этот срок может сократиться, сказала ТАСС в среду руководитель научной работы, директор Центра изучения российской элиты ГУУ Ольга Крыштановская.

Средний возраст федеральных министров сегодня составляет 53 года, а их заместители по статистике в среднем на 2,5 года моложе.

Скорость продвижения по карьерной лестнице у силовиков и дипломатов медленнее, чем у представителей экономического блока правительства. Последние достигают поста заместителя министра в среднем на шесть лет раньше, чем их коллеги.

К ведомствам «максимальной мобильности», где поста заместителя руководителя можно в среднем достичь за 13 лет, ученые отнесли Роспатент и Росаккредитацию (находятся в ведении Минэкономразвития РФ). Желающим сделать карьеру быстро стоит обратить внимание на Федерально медико-биологическое агентство, Роскомнадзор и Рособрнадзор, Федеральную антимонопольную службу и Минкомсвязь. Медленнее всего карьерный рост происходит у представителей Министерства спорта (путь до поста заместителя министра занимает 33 года), Росгвардии (32,6 года) и МВД (32,5 года).

Самыми мобильными среди ведомств, которые находятся под прямым управлением президента РФ, сегодня остаются управление делами президента РФ (18,5 года) и Россотрудничество (21 год).

Сравнив данные чиновников в Москве, Санкт-Петербурге и других субъектах РФ, авторы работы пришли к выводу, что региональным чиновникам нужно в среднем 24 года для достижения статуса второго лица в министерстве, москвичи и петербуржцы занимают аналогичные посты на три года раньше.