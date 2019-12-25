МТС скоро представит умную колонку

МТС разработала умную колонку, голосового помощника и систему умного дома, сообщает директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер в письме, которое сотрудники компании получили во вторник, 24 декабря.

«Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель МТС подтвердил подлинность его содержания и тот факт, что колонка готова и находится на этапе бета-тестирования. Продажи нового устройства ориентировочно начнутся в первой половине 2020 г.

Виртуального помощника МТС будут звать Марвин – в отличие от большинства других компаний, использовавших женские имена (Алиса, Siri, Alexa, Маруся). Сейчас Марвина тестируют сотрудники МТС – он приобретает новые навыки, говорится в письме Сандлера. Компания запустит в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования, пообещали в пресс-службе МТС.

Система умного дома будет продаваться отдельно: это набор различных устройств и датчиков, в том числе датчиков движения, открытия и закрытия, дыма, влажности и температуры. Всем этим можно будет управлять через колонку.

Конкуренцию колонке МТС составят «Яндекс.Станция», а также умные колонки Apple, Xiaomi, Google и Amazon.