Мы нашли 12 000 бухгалтеров

Все они собрались в самом бухгалтерском сообществе рунета — группе «Красный уголок бухгалтера».

Группе всего пару лет, а вчера мы уже перешли рубеж в 12 000 участников.

Наш КУБик — это:

1. Советы по работе. Работающие. Быстрые. Обычно свой рабочий вопрос юзеры решают в течение первых пары часов. Когда в сообществе столько бухгалтеров, совет дают моментально. И не просто совет, а работающую инструкцию.

2. Лояльные модераторы. Мы не баним всех подряд. Бан редко и за хамство. Так что у нас все по-человечески.

3. Бухгалтеры разного уровня подготовки. Вопросы задают и по азам учета, и про сложнейшие налоговые схемы. И всем отвечают, и никто никого не стыдит.

4. Поиск работы и работников. Каждый день — несколько классных вакансий.

5. Инфа, которую не найдете просто в интернете. Сканы свежих требований налоговиков, советы прошедших допросы. Куча всего, чем делятся прямо с поля боя.

6. Немного обсуждений и не про налоги или учет. Обсуждаем, куда бухгалтеру сходить отдохнуть, как выбрать обучение. Ну, и картиночки там прикольные. А по пятницам — анекдотики про работу.