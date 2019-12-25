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В России снизился прожиточный минимум

На официальном интернет-портал правовой информации опубликован Приказ Минтруда об установлении прожиточного минимума на 3 квартал 2019 года в целом по РФ.

Величина ПМ составила:

  • 11 012 рублей – на душу населения;
  • 11 942 рублей  - для трудоспособного населения;
  • 9 090 рублей – для пенсионеров;
  • 10 838 рублей – для детей.

По сравнению со 2 кварталом 2019 года прожиточный минимум сократиля примерно на 1,5 %.

Как пояснил Минтруд, это обусловлено уменьшением стоимости отдельных видов продуктов питания, входящих в продуктовую корзину, например, картофеля, других овощей и сахара.

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