ЦБ начал тестировать криптовалюту

Банк России начал тестировать в регуляторной «песочнице» стейблкойны — криптовалюты, обеспеченные активами.

«Мы тестируем стейблкоины в нашей регуляторной „песочнице“. Приходят компании, которые хотят выпускать токены, обеспеченные некоторыми реальными активами. Мы в „песочнице“ смотрим, как они могут работать, но мы не предполагаем, что они будут функционировать как средство платежа и стать денежным суррогатом», — цитирует главу Центробанка Эльвиру Набиуллину «Интерфакс».

Регулятор продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты. «Сейчас такая возможность многими странами активно обсуждается, мы тоже на стадии изучения этой темы. Прежде всего, надо понимать, какие будут преимущества для наших граждан, для бизнеса, например, по сравнению с тем вариантом, когда мы развиваем системы быстрых платежей, расширяем их применение не только по расчетам между физическими лицами, но и между юридическими лицами», — отметила Набиуллина.

По ее словам, выпуск такого цифрового рубля может иметь серьезные последствия в виде изменения структуры финансового рынка. «Если, например, физическим лицам разрешат держать деньги на счетах в Центральном банке, то это может значимо поменять пассивную базу коммерческих банков. В условиях каких-то не очень спокойных времен может начаться бегство вкладов и переток средств», — сказала Набиуллина. Она считает, что к вопросу цифровой валюты надо подходить очень аккуратно, изучая негативный и положительный опыт других стран.

В ноябре она говорила, что регулятор изучает в том числе опыт Китая и Швеции в сфере цифровых валют. «Мы против частных денег. Если многие цифровые валюты проектировались как замена частных денег, это мы поддержать не можем», — отмечала тогда Набиуллина.