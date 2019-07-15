Опубликован законопроект о «регуляторных песочницах»

Минэкономики опубликовало для общественного обсуждения финальную версию законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ» (о «регуляторных песочницах»).

Проект Минэкономики и структур Центра стратегических разработок (ЦСР) исходно был призван разрешить проблему несоответствия инновационных товаров и услуг (беспилотных автомобилей, телемедицины и т. п.) общему регулированию. По данным «Коммерсанта», представители ЦБ готовы остановить работу над «финансовым» проектом — проект закона об ЭПР описывает и его сферу.

Документ об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) стал существенно короче и проще, в него введены механизмы согласования запуска ЭПР, приостановки, добровольного входа и выхода из него игроков. Список отраслей, в которых может быть введен ЭПР, стал формально закрытым: применимость экспериментального госрегулирования, которое может предусматривать отмену лицензий, несоблюдение ряда правовых норм и законов (кроме Конституции и федеральных конституционных законов), допусков, разрешений и т. п., сейчас исчерпывается шестью отраслями. Это цифровая медицина, высокоавтоматизированный транспорт, электронное обучение, новые финтехнологии, дистанционная продажа товаров и услуг и новые технологии в строительстве и эксплуатации недвижимости. Впрочем, седьмым пунктом идут «иные направления» — они устанавливаются федеральным законом, т. е. для открытия ЭПР в новой сфере нужно вносить поправки в отраслевой ФЗ.

Если эксперименты с еще неучтенными законами товарами и услугами — как криптовалюта, беспилотное такси, удаленное образование в школе или здание, напечатанное строительным 3D-принтером,— будут успешны три года, их предлагается продлевать на год, а перед правительством ставить вопрос о превращении эксперимента в норму закона.