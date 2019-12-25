Как Тинькофф Бизнес будет работать в новогодние праздники

Тинькофф Бизнес информирует о том, что в новогодние праздники изменится расписание рублевых межбанковских переводов (время по Мск):
Отправка платежей будет производится в указанные дни только в это время:
31 декабря с 01:00 до 15:00
3 января с 10:00 до 19:00
6 января с 10:00 до 19:00
8 января с 10:00 до 19:00
Поступления зачисляем все дни до 19:00 по Мск. Исключение:
31 декабря до 15:00
1, 2 и 7 января выходной
Валютные переводы и поступления будут ходить в стандартном режиме. Выходной только 1 января.
31 декабря — сокращенный день:
Доллары, евро и юани до 15:00
Фунты стерлингов до 12:00
Внутрибанковские переводы работают, как всегда, круглосуточно.