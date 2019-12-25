Как Тинькофф Бизнес будет работать в новогодние праздники

Тинькофф Бизнес информирует о том, что в новогодние праздники изменится расписание рублевых межбанковских переводов (время по Мск):

Отправка платежей будет производится в указанные дни только в это время:

31 декабря с 01:00 до 15:00

3 января с 10:00 до 19:00

6 января с 10:00 до 19:00

8 января с 10:00 до 19:00

Поступления зачисляем все дни до 19:00 по Мск. Исключение:

31 декабря до 15:00

1, 2 и 7 января выходной

Валютные переводы и поступления будут ходить в стандартном режиме. Выходной только 1 января.

31 декабря — сокращенный день:

Доллары, евро и юани до 15:00

Фунты стерлингов до 12:00

Внутрибанковские переводы работают, как всегда, круглосуточно.