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Путин не нашел позизивного эффекта от повышения налоговой нагрузки

Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, а позитивный пока не виден, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент в ходе обсуждения реализации национальных проектов обратил внимание на то, что власти пошли на решения, связанные с увеличением фискальной нагрузки, исходя из того, «чтобы направить высвобождаемые или полученные ресурсы на ключевые направления развития».

«И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, потому что мы из экономики забрали часть этих денег. А вот положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах появляется», — цитирует президента РИА Новости.

Путин призвал укрепить дисциплину исполнения национальных проектов, чтобы не дискредитировать саму их идею.

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