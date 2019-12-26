Роструд будет следить, как работодатели переходят на электронные трудовые книжки

Роструд во взаимодействии с органами государственной власти в регионах будет осуществлять мониторинг реализации работодателями мероприятий по переходу на электронные трудовые книжки.

Соответствующее решение было принято по итогам видеоселекторного совещания с органами исполнительной власти регионов, которое на днях провел замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

В связи с тем, что до 1 июля следующего года работодатели должны будут проинформировать каждого работника в письменной форме о возможности сделать выбор: оставить бумажную трудовую книжку или перейти на ее электронный формат, обозначена необходимость организации информирования работодателей о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. В свою очередь, работникам предстоит до 31 декабря 2020 года определиться со своим выбором и подать письменное заявление работодателю.

Как отметил замминистра Всеволод Вуколов, вопрос разъяснительной работы очень важный.