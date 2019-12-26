Отдых в новогодние каникулы не приведет к уменьшению зарплаты

В статье 112 ТК установлены гарантии по оплате труда за нерабочие праздничные дни. А именно то, что отдых в такие дни не влечет уменьшения заработной платы.

«Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым Кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. То есть, отработав рабочие дни по производственному календарю, работники получают такую же зарплату. Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Размер и порядок выплаты вознаграждения сдельщикам определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, пояснили в Роструде.

При этом суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.