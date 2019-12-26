Как сотрудники банка присваивают себе деньги под клиентские ипотеки

В 2014 году старший экономист Россельхозбанка в Красноярском крае присвоила 1,5 млн рублей. Она просто воспользовалась паспортными данными, СНИЛС и ИНН одной клиентки банка, чтобы оформить на женщину ипотеку. А деньги по кредиту забрала себе.

На сотрудницу банка завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Банкир отрицала свою вину и выдвигала алиби. Но государственный обвинитель на суде предоставил доказательства мошенничества.

Районный суд приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей. Приговор женщина будет обжаловать.