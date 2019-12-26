Как дагестанские инспекторы не провели систему «Налог-3»

На сотрудников налоговой службы возбуждено дело о превышении служебных полномочий.

Начальник межрайонной инспекции ФНС России по Дагестану и трое его подчиненных стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, инспекторы незаконно списали долг в размере более 22 млн рублей. Старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков рассказал, что подозреваемыми по делу проходит руководитель межрайонной инспекции ФНС России №2 по Дагестану, расположенной в селе Касумкент, его заместитель и два государственных инспектора отдела контрольной работы.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с использованием служебного положения»).

Подозреваемые вручную ввели в систему электронной обработки данных и в автоматизированную информационную систему «Налог-3» ложные сведения за 2017-2018 годы о том, что налогоплательщик погасил крупную задолженность.

В домах подозреваемых были проведены обыски, троих из них задержали. Темирбеков в разговоре с «Интерфаксом» подчеркнул, что руководство УФНС России по Дагестану принимало непосредственное участие в выявлении преступления.