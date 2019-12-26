ИП выиграл суд у Сбербанка за блокировку счета с транзитным характером

Сбербанк дошел до Верховного суда, и суд отказался рассматривать его кассационную жалобу.

История предпринимателя, о которой еще весной рассказывал «Клерк» закончилась благополучно.

Итак, исцом в деле был Никита Ларченко, ИП на упрощенке «доходы», занимающийся поставкой фруктов и овощей.

Он работает с частными фермерами, которые принимают только наличные, а потому регулярно переводит деньги со счета ИП на личную карту и тут же снимает на рабочие и личные цели.

Счет ИП был открыт в Сбербанке, счета физлица тоже в Сбербанке. Сбер заблокировал ему банк-клиент ИП, а так же Сбербанк-Онлайн и три дебетовые карты. Предпринимателя заподозрили в незаконной обналичке.

Ларченко подал иск с требованием разблокировать ДБО у ИП — в арбитражный суд, а в районный — Сбербанк Онлайн как физическому лицу, а так же дебетовые карты.

Суды поддержали предпринимателя.

Адвокаты Сбера пытались доказать, что выявили сомнительные операции. По их мнению, ИП занимался обналом, не мог подтвердить факт целевого расходования средств, операции по счету носили транзитный характер.

Но суд изучил всю хозяйственную деятельность ИП, не нашел поводов сомневаться в ее реальности, и удовлетворил требования предпринимателя.

Сбер перегнул палку, пытаясь контролировать снятие наличных. Все-таки транзитные операции – это не всегда исключительно обнал, это еще и бизнес модель. А она не противоречит ни требованиям законодательства, ни Закону о противодействии легализации доходов.