С компании взыскали 33 млн из-за игрушечной свиньи

Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».

Об этом рассказал «Коммерсанту» гендиректор компании Semenov & Pevzner (представляет Entertainment One UK в суде) Роман Лукьянов. В картотеке решение пока не опубликовано, в пресс-службе суда его не комментируют.

Entertainment One UK утверждала, что «Симбат» не покупал лицензию на свинку Пеппу, хотя использовал в своих конструкторах, которые продавались на «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету»), именно этого персонажа. Ответчик в суде утверждал, что это была другая свинка.

В качестве доказательств Entertainment One UK представила в суде сам конструктор, заключение эксперта и результаты опроса.

До сих пор за контрафакт чаще преследовались только конечные продавцы, в большинстве — индивидуальные предприниматели, теперь есть прецедент с крупным поставщиком-производителем, говорят юристы.

При этом с учетом оборота «Симбата» даже такая крупная компенсация «вряд ли его подкосит». Выручка ООО «Симбат» за 2018 год составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 62,5 млн руб.