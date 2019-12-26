Грабитель банка разбросал украденные деньги, чтобы прохожие счастливо встретили праздники

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами: «Счастливого Рождества!», сообщает издание Hill.

Очевидец рассказал, что грабитель, которого полиция идентифицировала 65-летнего Дэвида Оливера, вошел в отделение Academy Bank и потребовал наличные, заявив, что у него в кармане есть оружие. Разбросав деньги по улице, грабитель отправился в ближайшую кофейню Starbucks, где стал дожидаться правоохранителей.

По заявлению полиции, Оливер не оказывал сопротивления при задержании, оружия при нем не нашли. Очевидцы сообщили, что прохожие собрали разбросанные грабителем деньги и вернули их банку, однако часть денег исчезла. О какой сумме идет речь, неизвестно. Тем не менее сержант полиции Джим Джеффокат заявил о пропаже в результате инцидента «тысяч долларов».

Многие сравнивали мужчину с Сантой. Подходящий возраст, борода, не хватало лишь костюма.