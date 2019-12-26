Роскачество с 1 января начнет проверку воды

Роскачество с 1 января 2020 года начнет проверки минеральной питьевой воды. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Ожидать результатов, я думаю, что к концу I квартала», -цитирует Мантурова ТАСС.

Говоря о начале добровольной маркировки минеральной и питьевой бутилированной воды, министр напомнил, что эксперимент также запланирован на январь следующего года. «Для этого нормативный акт должен выйти. Это постановление правительства, которым должна быть внесена категория минеральной воды и питьевая вода. Я рассчитываю, что это будет в январе сделано», — сказал Мантуров.

Министр отметил, что пока Минпромторг согласовывает этот документ с федеральными органами исполнительной власти, а затем в январе внесет в правительство. По его словам, планируется, что эксперимент продлится девять месяцев.

Ранее Мантуров говорил, что по итогам эксперимента будет принято решение о его продолжении или назначена дата ввода обязательной маркировки бутилированной воды