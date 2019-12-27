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На сколько вырастут детские пособия в 2020 году

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства, которым устанавливается коэффициент индексации ряда пособий с 1 февраля 2020 года.

В частности, речь идет о повышении следующих выплат:

  • единовременное пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);
  • единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • минимальный размер пособия по уходу за ребенком.

Вышеназванные пособия с 1 февраля 2020 увеличатся на 3,1 %.

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