На сколько вырастут детские пособия в 2020 году

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства, которым устанавливается коэффициент индексации ряда пособий с 1 февраля 2020 года.
В частности, речь идет о повышении следующих выплат:
- единовременное пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- минимальный размер пособия по уходу за ребенком.
Вышеназванные пособия с 1 февраля 2020 увеличатся на 3,1 %.