Будет больше оснований, чтобы списать долги по взносам в ФСС

Минтруд России разместил на общественное обсуждение проект, которым планируется расширить перечень оснований для списания безнадежных долгов отдельных страхователей по страховым взносам в ФСС.

Речь идет о поправках в Постановление Правительства от 31.01.2017 № 108 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации и задолженности по пеням и штрафам».

Это сделано с целью приведения положений постановления № 108 в соответствие с действующими нормами статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающей исключение юрлица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, в том числе по следующим основаниям:

а) невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников);

б) наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

Кроме того, проектом предусматривается возможность подтверждения соответствующих случаев, при наступлении которых признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка по страховым взносам и задолженность по пеням и штрафам на основании данных, полученных с использованием: