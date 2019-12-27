2 млрд будут тратить ежегодно на переобучение декретниц

Со следующего года в России в рамках нацпроекта «Демография» будет выделяться по 2 млрд руб. заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Эти средства будут направлены на повышение квалификации и переобучение находящихся в отпуске по уходу за ребенком женщин, пишет РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам главы Минтруда, такая сумма будет выделяться ежегодно вплоть до 2024 года (окончание действия нацпроекта) субъектам из федерального бюджета. Как отметил министр, женщины сами смогут выбрать необходимую им программу.

«Мы исходим из того, что во время отпуска по уходу за ребенком женщина теряет квалификацию — просто жизнь идет вперед, а навыки надо восстановить», — объяснил Топилин.

Как сообщали в Минтруде, наиболее востребованные специальности по переобучению среди находящихся в декрете женщин — бухгалтер, оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ), мастер маникюра и педикюра, парикмахер, повар, продавец, делопроизводитель, медсестра, секретарь, менеджер по кадрам, персоналу и торговле. Среди обучающих направлений женщины, в частности, могут выбрать курсы кадрового и финансового менеджмента, управления госзакупками, бухгалтерского учета, инновационных технологий дошкольного образования и др.

Продолжительность обучения составляет от 72 до 510 часов. После окончания обучения выдается удостоверение государственного образца и оказывается помощь с трудоустройством в том случае, если женщина перед декретом не работала или приняла решение поменять сферу деятельности.