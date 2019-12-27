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Изменится форма требования об уплате налогов

На федеральном портале опубликован проект Приказа ФНС об утверждении новых бланков требований об уплате налога, а также других документов.

В частности, будут утверждены новые формы следующих документов:

  • документа о выявлении недоимки у налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента);
  • требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, ИП);
  • требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для физлиц, не являющихся ИП);
  • требования о возврате в бюджет излишне полученных налогоплательщиком (зачтенных ему) сумм налога (процентов);
  • требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии (договору поручительства);
  • решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также электронных денежных средств;
  • решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, иного лица).
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