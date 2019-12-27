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Для расчетов с самозанятыми появился выгодный тариф

Банк Точка тарифицирует платежи самозанятым как стандартные расчеты с контрагентами.

Точка запустила продукт для компаний, которые работают с контрагентами, зарегистрированными как самозанятые. Он заработает с 1 января 2020 года.

Раньше с самозанятыми приходилось рассчитываться по тарифу для физических лиц: есть лимиты, действует комиссия.

«По сути самозанятые – это те же ИП, но на другой системе налогообложения. Несправедливо, что для расчетов с ними компаниям приходится оплачивать комиссию и сталкиваться с лимитами переводов физлицам. Мы решили исправить это недоразумение: теперь перевод самозанятому будет тарифицироваться как стандартный перевод контрагенту. Пока ни один другой банк не предлагает такую тарификацию и не умеет отделять контрагентов-самозанятых от обычных физических лиц», – поясняет менеджер по продукту банка для предпринимателей Точка Ярослав Андреев.

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