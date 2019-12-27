Для расчетов с самозанятыми появился выгодный тариф

Банк Точка тарифицирует платежи самозанятым как стандартные расчеты с контрагентами.

Точка запустила продукт для компаний, которые работают с контрагентами, зарегистрированными как самозанятые. Он заработает с 1 января 2020 года.

Раньше с самозанятыми приходилось рассчитываться по тарифу для физических лиц: есть лимиты, действует комиссия.