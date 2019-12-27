Как выросли пенсии в 2019 году

В 2019 году продолжены мероприятия по увеличению пенсий, говорится в сообщении Минтруда.

С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05 %, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3 %.

По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

С 1 апреля 2019 года осуществлена индексация социальных пенсий на 2 % с учетом темпов роста прожиточного минимуму пенсионера в РФ за 2018 год.

В августе 2019 года проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2018 году.

Важным решением 2019 года стало дополнительное увеличение пенсий неработающим селянам (отработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающих в сельской местности).

С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6 %.

Размер индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2019 год.