Сколько налогов оплатили через электронный налоговый кошелек

С начала года российские налогоплательщики заплатили более 500 млн рублей единым налоговым платежом, сообщает пресс-служба ФНС. Он является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов.

С 1 января следующего года с помощью единого налогового платежа также можно будет уплатить НДФЛ. Но только тот, который должны были удержать налоговые агенты, но по какой-то причине не удержали (например, доход был в натуральной форме). Изменятся и сроки проведения зачета ЕНП в счет предстоящих платежей. При отсутствии долга налоговые органы проведут зачет ЕНП до наступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 10 дней:

со дня направления физлицу налогового уведомления;

со дня поступления ЕНП, если гражданин уплатил его после получения налогового уведомления.

Электронный кошелек можно пополнить через «Личный кабинет налогоплательщика» или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.