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Прецедент: подарки у жен и детей должников отбирать можно

С детей банкротов может быть взыскана стоимость подарков от родителей. К такому заключению пришел Верховный суд РФ в деле о банкротстве ООО «Альянс».

«Верховный суд предписал нижестоящим судам выяснить, действительно ли сыновья директора стали реальными (а не номинальными) собственниками подаренного им имущества или же его просто пытались скрыть от кредиторов», — пишет «Коммерсант».

Если будет доказано, что родители использовали сыновей, чтобы с помощью подарков спрятать имущество от кредиторов компании, то оно будет взыскано. По мнению юристов, такое решение Верховного суда очень важно для банкротной практики, поскольку ранее аналогичных прецедентов в России не было, а взыскивать с наследников умерших и семьи живых должников было нельзя.

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Дело «Альянса» может изменить существующую судебную практику, лишив должников самого простого способа для вывода своих активов. Благодаря такому решению такое имущество не будет оставаться в семье должника, а пойдет на расчет с теми, кто пострадал от банкротства.

В деле обанкротившегося «Альянса» ФНС обратилась в суд, установив, что супруга владельца компании владела несколькими юрлицами, помогавшими минимизировать налогообложение. В ФНС потребовали взыскать с супругов 311,7 млн рублей. В свою очередь, к детям владельца «Альянса» претензии касаются подарков родителей, которые сыновья получили уже после банкротства компании. Речь идет о восьми объектах недвижимости и двух автомобилях, которые, по мнению налоговиков, были куплены с помощью выведенных активов.

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