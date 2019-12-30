Теще могут отказать в имущественном вычете при покупке квартиры у зятя

Имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется в случаях, если сделка купли-продажи квартиры совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 105.1 НК.
Взаимозависимыми, в частности, признаются: физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.
Кроме того, судом могут быть установлены и иные взаимозависимые лица.
В случае если налогоплательщик-покупатель (мать супруги) и налогоплательщики (супруги), которые являются сторонами сделки купли-продажи квартиры, признаются по отношению друг к другу взаимозависимыми лицами, то оснований у матери супруги для получения имущественного налогового вычета по НДФЛ не имеется.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/94775 от 06.12.2019.
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