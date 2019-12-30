Не забудьте уплатить фиксированные взносы!

31 декабря истекает срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере. Уплатить их должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы КФХ и другие частнопрактикующие лица.
Не откладывайте оплату на последний день года, по каким-нибудь причинам платеж может не уйти и тогда вы не сможете уменьшить налоги за 2019 году на эти взносы.
Подробную информацию по взносам можно найти в статье Фиксированные взносы ИП-2019: расчет, КБК, сроки.
Если вам нужно рассчитать взносы за неполный год, вы можете воспользоваться нашим калькулятором.