Сельские клубы освободили от применения ККТ

Подписан федеральный закон от 27.12.2019 № 510-ФЗ, который вносит поправки в закон о ККТ.

Он освобождает от применения ККТ муниципальные учреждения культуры (дома и дворцы культуры, дома народного творчества, клубы, центры культурного развития, этнокультурные центры, центры культуры и досуга, дома фольклора, дома ремесел, дома досуга, культурно-досуговые и культурно-спортивные центры, музеи, библиотеки), расположенные в сельской местности. Подобные организации в городах, райцентрах и поселках городского типа такой льготы не получили.

Однако под освобождение попадут только те услуги, которые будут в перечне, увержденном Правительством РФ.