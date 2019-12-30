С 2020 года в Санкт-Петербурге установлен новый размер минимальной зарплаты

На днях профсоюзы, власть и работодатели Санкт-Петербурга подписали Трехстороннее соглашение на 2020-2022 годы, Обязательства сторон к нему на 2020 год и Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2020 год.

В будущем году минимальная зарплата (МЗП) в городе вырастет на 1 000 рублей и составит 19 тысяч, что более чем в полтора раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения и установленного на 2020-й год федерального МРОТ.

В нынешнем году переговоры по установлению минимальной зарплаты продолжались как никогда долго — почти 9 месяцев. Профсоюзы изначально требовали более весомого размера «минималки». Власти города, ссылаясь на возможности бюджета, настаивали на более низких показателях, их поддерживали и работодатели. В итоге после непростых переговоров стороны пришли к компромиссному решению.

Впервые за три года увеличится в городе и тарифная ставка работника первого разряда. Этого на протяжении последних двух лет добивались профсоюзы. Она вырастет на 800 рублей или на 6 % и составит 14 300 рублей.