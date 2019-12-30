Как проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам

В 2020 году размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров увеличится по меньшей мере на 1 тыс. рублей и составит 16,5 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составят 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно.

При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019-го составляет 10 137 рублей, после индексации она увеличится на 669 рублей и составит 10 806 рублей. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года составляет 16 437 рублей, после индексации она увеличится на 1 085 рублей и составит 17 522 рубля.