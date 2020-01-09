Что в 2020-ом меняется в валютном законодательстве для физлиц

Федеральным законом от 02.08.2019 № 265 либерализировано валютное законодательство. Наиболее значимые поправки касаются физических лиц — резидентов.
Так, с 01.01.2020 снимаются все ограничения на зачисление денежных средств от нерезидентов на счета в банках, расположенных на территории иностранных государств — членов ОЭСР или ФАТФ, в случае осуществления таким иностранным государством автоматического обмена финансовой информацией с РФ в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29.10.2014 или иным заключенным с РФ международным договором, предусматривающим такой обмен.
Также для физлиц-резидентов отменяется требование о представлении налоговым органам отчетов по таким счетам, если общая сумма операций по счету (или остаток денежных средств на счете) за отчетный год не превысит в эквиваленте 600 тыс. рублей.