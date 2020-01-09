Успейте задекларировать свои иностранные капиталы

С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года в рамках третьего этапа добровольного декларирования граждане могут представить в налоговые органы специальную декларацию, добровольно задекларировав свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании.

В ходе третьего этапа декларирования сохраняются все гарантии, установленные ранее, а именно: декларанты освобождаются от налоговой, административной и уголовной ответственности (в части ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле).

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. К декларации прилагаются документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в декларации.