Что поменяют в исчислении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии

Ничего. Для этого будут разработаны специальные поправки в Методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов НПА.

Поясним, с 1 января 2016 в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии по сравнению с аналогичным показателем, применяемым в 2015 году, Методикой установлен переходный период.

В течение действия переходного периода, с 1 января 2016 по 2020 год, установлено максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии исходя из ежегодного увеличения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 6 месяцев.

Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется согласно приложению к Методике. В случае, если рассчитанный в соответствии с Методикой ожидаемый период выплаты накопительной пенсии превышает максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, то ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, учитывается в размере равном максимальному значению.

То есть ежегодно этот показатель должен увеличиваться не более чем на 6 месяцев.

Однако действие этого правила истекает, и Минтруд решил продлить его еще на 2 года —

Дело в том, что согласно прогнозным расчетам, в 2021 и 2022 годах предполагается резкое увеличение по сравнению с 2020 годом продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

Если не продлить переходный период, то резко снизится размер назначаемых в указанные годы накопительных пенсий.

Напомним, за последние несколько лет этот показатель менялся таким образом:

Год Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 2016 234 2017 240 2018 246 2019 252 2020 258

Добавим, показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете накопительной пенсии. В пенсионной формуле он стоит в знаменателе, поэтому чем больше этот период, тем меньше пенсия.

Более подробно о расчете накопительной пенсии и влиянии на нее этого показателя мы рассказывали в материале «Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше».