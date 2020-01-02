Можно будет выбрать красивый госномер для своего авто

Сегодня владелец транспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак «по порядку» и не имеет возможность выбора государственного регистрационного номера с отдельным буквенно-цифровым сочетанием.

Обширный международный опыт показывает, что практика законодательного закрепления возможности предварительного резервирования регистрационных номеров авто с различными буквенно-цифровыми сочетаниями, в которых заинтересованы владельцы транспортных средств, успешно внедрена во многих странах.

Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывает подходы по процедуре предварительного резервирования государственных регистрационных номеров транспортных средств с отдельными буквенно-цифровыми сочетаниями для последующей регистрации транспортных средств.

Будут внесены изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях закрепления возможности предварительного резервирования за физическими лицами — владельцами транспортных средств государственных регистрационных номеров транспортных средств с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями.

Соответствующее уведомление Минэкономразвития опубликовало на федеральном портале проектов НПА.

Кроме того, в этой связи также прорабатываются поправки в НК в части взимания за такие действия госпошлины.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 2021 года.