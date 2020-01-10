Три изменения по РСВ в 2020 году

В ФНС напомнили об изменениях в налоговом законодательстве по страховым взносам с 2020 года.

1. Электронный РСВ

Организации, численность работников которых составляет более 10 человек, теперь должны представлять расчет по страховым взносам в электронном виде. Ранее ограничение составляло 25 человек.

2. Контрольные соотношения

Для проверки РСВ введены дополнительные контрольные соотношения, которые сопоставляют сумму выплат в рамках трудовых отношений за каждый месяц с показателями МРОТ и средней зарплаты в регионе по отрасли экономики за предыдущий расчетный период.

Если хотя бы одно из соотношений не будет соблюдено, инспекция может запросить пояснения или внесение исправлений в отчетность, а также провести иные мероприятия налогового контроля, в связи с возможным занижением базы для исчисления страховых взносов.

3. Форма РСВ

Приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470 утверждена новая форма расчета по страховым взносам.

В новой форме учтены, в том числе, последние законодательные изменения в порядке исчисления страховых взносов, а общее количество показателей в расчете по страховым взносам сокращено на 30 %.