ООО работает по кодам ОКВЭД, не указанным при регистрации – не катастрофа

Налоговики согласны, что компании могут вести деятельность, которая не соответствуют кодам ОКВЭД, указанным при государственной регистрации. Об этом их письмо от 19.12.19 № ГД-19-14/337.

В момент регистрации налогоплательщики самостоятельно определяют коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Коды, выбранные при регистрации организации, заносятся в ЕГРЮЛ.

ФНС подчеркивает, что инспекция не проверяет обоснованность указания тех или иных кодов ОКВЭД в документах, поданных на регистрацию. А сложившаяся судебная практика говорит о том, что присвоение налогоплательщику какого-либо кода по ОКВЭД не лишает его права на ведение иных видов деятельности.