Вычет НДС за покупку наличными через подотчетника: да или нет?

Если организация или ИП покупает какой-то товар за наличные через подотчетное лицо, то без счета-фактуры вычет НДС по такой покупке получить нельзя (письмо Минфина России № 03-07-11/92132 от 27 ноября 2019 г.).

Исключением могут быть только командировочные расходы (проезд, проживание и т.д.) – в этих случаях можно делать вычеты на основе БСО с выделенным НДС.

Если хотите получить вычет по такой покупке, нужно взять у продавца счет-фактуру. Но для этого нужно на сотрудника-покупателя оформить доверенность, потому что только тогда продавец обязан выдать счет-фактуру. В то же время, если все-таки возьмете к вычету НДС без счета-фактуры, в судебном споре с налоговиками скорее всего выиграете.

Дело в том, что в НК РФ есть положение (п.7 ст.1368), что у розничного торговца при расчете наличными обязанность по выставлению счета-фактуры считается выполненной в тот момент, когда он выдает чек или другой подтверждающий документ. Про вычет по таким покупкам там ничего не говорится, но в подобном деле Верховный суд РФ встал на сторону налогоплательщика (Постановление от 13.05.2008 г. № 17718/07).