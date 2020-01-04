Когда можно получить двойной вычет на ребенка

Речь идет о стандартном вычете по 1 400 рублей на первого и второго, и 3 000 на каждого последующего ребенка, которые предусмотрены п. 4 ст. 218 НК РФ.

Если у ребенка только один родитель, то вычет на него этот родитель может получить в двойном размере. Но если родитель вступит в брак, право на двойной вычет теряется. А вот если потом разведется, право на двойной вычет зависит от того, усыновил ли бывший супруг ребенка. Если усыновил, то и после развода родитель сможет получать вычет только в одинарном размере.

Если не усыновлял – после развода право на двойной вычет появляется снова (письмо Минфина от 28 ноября 2019 г. № 03-04-05/92450).