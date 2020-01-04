Как гуляли на Новый год банкстеры России

Подведём итоги новогодних корпоративов банкстеров.

Самым жирным корпоративом отметился цэбэшный банк Открытие. Банкстеры сняли два топовых московских клуба Icon и Gypsy, а для Михаила Задорнова пел Мумий Тролль.

Остальные были скромнее: у Сбербанка было 5000 человек, но в районе на Шарикоподшипниковской и люди носили одежду с собой, но еды и спиртного было полно.

Остальные банкстеры не отставали – у Газпромбанка был Билан, в Райффайзенбанке хватило только на Укупника и AC/DC.

Любопытно, что в некоторых госбанках оплата корпоративов происходила за счёт любимых клиентов, которые отсыпали деньги на спецсчет.