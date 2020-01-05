НДС с коньяка, слитого в канализацию

Арбитражныи суд Северо-Кавказского округа разбирался, могла ли организация слить в канализационную систему г. Буденновска 353 куб. метра коньячного спирта, в т. ч. 20-летней выдержки, и возникает ли у неё обязанность по уплате НДС (Дело № А63-15207/2016).

Спойлер: слить в канализацию такой объем спирта в течение 2-х дней не представляется возможным.

По информации начальника ПТО ГУП «Ставрополькраи водоканал», допустимое содержание в канализационных стоках этилового спирта – 0%. Для доведения коньячных дистиллятов в количестве 353 510,9 литров до содержания спиртов 0,1% необходимо – 2 120 711 889 л воды (или 2 120,711 тыс. куб. метра), однако в ходе проверки установлен забор воды из скважин общества в размере 2,13 тыс. куб. метра.

При этом, сброс стоков в городскую канализационную сеть в составил всего 595 куб. метра, лишь на 15 куб. метра превысив объем стоков предыдущего года.

Кроме того, ситуация, при которой в канализационную систему в течение двух дней поступило бы 350 куб. метра чистого спирта, невозможна, так как используются насосы, которые при поступлении в канализационную систему такого объема концентрированной спиртосодержащей жидкости могут взорваться.

Присутствие спирта, даже при его непреднамеренном разбавлении канализационными стоками, определялось бы в результатах регулярно проводимых анализов сточных вод, однако, какие-либо отклонения, допускающие возможность слива спиртосодержащей жидкости на очистные сооружения не зафиксированы.

Следовательно, с учетом общего поступления городских стоков на очистные сооружения даже без учета разбавления водой уничтоженных дистиллятов на очистные сооружения поступали стоки с безопасной концентрацией спирта.

Вывод суда: кассационную жалобу налогового органа удовлетворить. В связи с тем, что налогоплательщик не относится к органам, уполномоченным на уничтожение продукции по решению суда. Акт утилизации не соответствует фактическому объёму арестованной продукции. Налогоплательщик обязан исчислить НДС по правилам, установленным п. 2 ст. 154 НК РФ.